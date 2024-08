Reprodução Mapa dos votos na Venezuela atualizado na manhã desta segunda-feira (5)

As atas de votação das eleições da Venezuela , que ocorreu no dia 28 de julho, foram coletadas pela oposição e divulgadas, com dados atualizados, no domingo (4). Os mapas da contagem mostram que o opositor Edmundo González venceu a disputa contra o presidente Nicolás Maduro com uma vantagem de quase 4 milhões de votos.

A Comissão Nacional Eleitoral (CNE), um órgão controlado por Maduro, anunciou que o presidente foi reeleito, mas não apresentou nenhuma ata de votação depois de sete dias. A lei local exige a divulgação do resultado, assim como a comunidade internacional, que por não ter os dados, reconheceu González como o presidente da Venezuela.

De acordo com a oposição, as atas de votação foram recolhidas manualmente. Até a tarde de domingo, eram 7,15 milhões de votos para González, ou seja 67%, e 3,24 milhões para Maduro, isto é, 30%. Outros candidatos representaram 261 mil votos, ou 2,45%.

Um mapa interativo com os dados foi publicado pela ONG de georreferenciamento "Venezuela 360". Veja o mapa clicando aqui.

