A líder da oposição na Venezuela, María Corina Machado, convocou para este sábado (3) uma nova onda de protestos contra o governo do presidente Nicolás Maduro "em todas as cidades" do país.

"Precisamos continuar firmes, organizados e mobilizados, com orgulho por ter obtido uma vitória histórica em 28 de julho e a consciência de que, para aproveitá-la, teremos de ir até o fim", disse Machado em um vídeo nas redes sociais.

"O mundo vai ver a força e a determinação de uma sociedade decidida a viver em liberdade", acrescentou.

No entanto, o partido de Machado, Vente Venezuela (VV), denunciou um ataque promovido por seis homens encapuzados contra sua sede na madrugada desta sexta-feira (2).

"Assalto às 3h com arma de fogo em El Bejucal, sede nacional do Vente Venezuela e escritório de María Corina Machado.

Seis homens encapuzados e sem identificação subjugaram os seguranças", diz uma mensagem publicada pela legenda no X.

"Eles os ameaçaram e fizeram pichações, arrombaram as portas e levaram embora equipamentos e documentos", acrescentou.

#URGENTE Atraco a las 3am con armas de fuego en “El Bejucal”, sede nacional del @ConVzlaComando y oficina de @MariaCorinaYA . 6 hombres encapuchados y sin identificación sometieron a vigilantes. Los amenazaron y procedieron a hacer pintas, romper puertas y llevarse equipos y… pic.twitter.com/9ey475uwRS — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) August 2, 2024

Segundo o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), o presidente Nicolás Maduro foi reeleito com 51,20% dos votos, porém o órgão vem ignorando as pressões da oposição e de parte da comunidade internacional para divulgar as atas do pleito.

A oposição reivindica a vitória do candidato Edmundo González Urrutia com mais de 70% da preferência.

