O diplomata e principal candidato da oposição de Nicolás Maduro na eleição venezuelana, Edmundo González Urrutia, votou na manhã deste domingo (28) em um centro eleitoral no bairro de Las Mercedes, em Caracas.

"Confiamos que as Forças Armadas farão com que a decisão do nosso povo seja respeitada", disse González Urrutia ao chegar à seção eleitoral, vestido com uma camisa branca e calça jeans. "Estamos prontos para defender até o último voto que for dado hoje", continuou.

Esta é a eleição mais desafiadora para o chavismo dos últimos 25 anos. Com uma oposição unida, há chances de uma mudança histórica no comando da Venezuela.

Após deixar seu voto, ele mandou um recado aos mais de 7 milhões de migrantes venezuelanos. "Não queremos que mais venezuelanos deixem o país. Aos que já saíram, digo que faremos tudo o que pudermos para garantir que voltem para cá e que os receberemos de braços abertos", disse o candidato de 74 anos.

Antes de sair para a votação, Gonzáles Urrutia deixou um recado aos venezuelanos no X (antigo Twitter). "Hoje é o dia, hoje é o seu dia. Saiam e votem", instou o candidato em um vídeo. "Participação maciça, todos (na rua) para votar", escreveu ele mais tarde.

Quem é Edmundo Urrutia, que ameaça derrubar Maduro

Edmundo González Urrutia, candidato à presidência da Venezuela pela aliança opositora Plataforma Unitária, é o principal nome para derrotar Nicolás Maduro, no poder desde 2013, e encerrar o ciclo chavista que comanda o país há 25 anos.

Nascido em La Victoria, Aragua, em 29 de agosto de 1949, Urrutia possui uma vasta carreira diplomática, tendo servido como embaixador na Argélia e na Argentina, além de ocupar diversas outras posições diplomáticas e políticas.

Ele é casado com Mercedes López de Gonzáles, com quem tem quatro filhos e netos. Admirador de literatura, beisebol, churrasco e pássaros, Urrutia foi escolhido como candidato da oposição após a inabilitação de María Corina Machado e a impossibilidade de registro da candidatura de Corina Yoris.

A Plataforma Unitária conta com o apoio de 11 partidos de centro-esquerda e centro-direita.

Conhecido por seu perfil diplomático, Urrutia prefere discursos escritos e costuma direcionar entrevistas para María Corina Machado, mais apta em improvisações. Recentemente, ele admitiu que aceitou concorrer à presidência para “contribuir para democracia”.

Venezuelanos vão às urnas eleger novo presidente

Cerca de 21 milhões de venezuelanos vão hoje (28) às urnas eleger o próximo presidente, que vai governar o país sul-americano entre 2025 e 2031. O atual presidente, Nicolás Maduro, no poder desde 2013, enfrenta nas urnas nove concorrentes.

Esta é a primeira eleição, desde 2015, em que toda a oposição aceitou participar do pleito. Desde 2017, os principais partidos de oposição vinham boicotando as eleições nacionais.

As pesquisas eleitorais da Venezuela divergem sobre o resultado do pleito presidencial. Enquanto algumas enquetes dão a vitória com ampla margem ao principal candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, outros levantamentos apontam para uma vitória do atual presidente Nicolás Maduro, também com uma margem confortável.

