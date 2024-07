Divulgação/Nasa Barry Wilmore e Suni Williams são os astronautas presos no espaço

Os astronautas Barry Butch Wilmore e Suni Williams, que deveriam ter voltado à Terra em 12 de junho, estão presos no espaço , mais precisamente na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), com capacidade para sobreviver somente até setembro. Isso porque as baterias da nave Starliner, que inicialmente tinham aprovação para funcionar por 45 dias, receberam uma extensão de sua vida útil para 90 dias.

Na quinta-feira (25), a missão, que era para ter durado oito dias, completou 50. O retorno ainda não está previsto, segundo afirmaram a Nasa e a Boeing. Os astronautas são ambos ex-pilotos de teste da Marinha dos Estados Unidos e atualmente funcionários da Nasa.

A Nasa informou que concluiu testes em solo de um sistema de controle de reação (RCS) para entender melhor os problemas durante o acoplamento da Starliner com a Estação Espacial Internacional.

“Estamos fazendo um grande progresso, mas ainda não estamos completamente prontos para fazer retornar", disse Steve Stich, gerente do programa comercial tripulado da Nasa.

O porta-voz da agência espacial também revelou que serão realizados novos testes em 27 dos 28 propulsores RCS da espaçonave Starliner, atualmente acoplada à ISS. Ele destacou que essa revisão proporcionará uma chance para avaliar as taxas de vazamento de hélio, já que cerca de seis semanas se passaram desde a última verificação.

A Nasa segue otimista, principalmente por conta da extensão das baterias da Starliner por mais 90 dias.

“Isso nos dá tempo, se precisarmos, até aproximadamente o início de setembro. Vamos trabalhar para realizar uma revisão pela agência assim que estivermos prontos para isso. Isso poderia ser tão cedo quanto no final da próxima semana”, disse Stich durante esta semana.

Butch e Suni expressaram confiança em um retorno seguro à Terra, apesar dos desafios enfrentados pela nave Starliner da Boeing desde seu lançamento, em 5 de junho. A primeira missão tripulada da nave foi prolongada devido a falhas nos propulsores e vazamentos de hélio.

“Nós confiamos que os testes que estamos realizando são aqueles que precisamos fazer para obter as respostas corretas e nos fornecer os dados necessários para voltar para a Terra”, afirmou Butch Wilmore.

“Eu tenho um pressentimento muito bom no coração de que a espaçonave nos trará de volta para casa sem problemas” completou Suni Williams.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.