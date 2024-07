Creative Commons/Flickr A chuva de meteoros Perseidas poderá ser observada de maneira especial este ano

Os céus estão prestes a se iluminar com um espetáculo astronômico que atrairá entusiastas e observadores do firmamento ao redor do mundo.

Em breve, três das mais notáveis chuvas de meteoros do ano estarão em pleno auge, oferecendo uma oportunidade de contemplar o brilho dos meteoritos cortando o céu noturno. A seguir, detalhamos as datas e características dos próximos eventos celestiais.

Alpha Capricornídeos

A chuva de meteoros Alpha Capricornídeos está ativa desde o início de julho e continuará a encantar os observadores até 15 de agosto. Seu pico será observado no próximo dia 30 de julho.

Durante esse período, os espectadores poderão avistar aproximadamente 5 meteoros por hora. Embora a taxa de atividade não seja extremamente alta, os Alpha Capricornídeos são conhecidos por produzir meteoros particularmente lentos e brilhantes, que frequentemente deixam rastros luminosos no céu.

Os Alpha Capricornídeos são um fenômeno associado aos fragmentos deixados pelo cometa 169P/NEAT, e a observação pode ser melhor aproveitada em locais com pouca poluição luminosa. Para um visual mais claro, recomenda-se procurar um espaço ao ar livre, longe das luzes da cidade.

Delta Aquáridas

A chuva de meteoros Delta Aquáridas está em plena atividade desde 12 de julho e se estenderá até 23 de agosto, com seu pico também programado para o dia 30 de julho.

Durante o pico, espera-se observar até 25 meteoros por hora. Os Delta Aquáridas são conhecidos por sua atividade constante e sua capacidade de produzir meteoros de brilho moderado, proporcionando um espetáculo mais suave, mas igualmente impressionante para os observadores.

Originando-se dos detritos deixados pelo cometa 96P/Machholz, os Delta Aquáridas são visíveis em todo o hemisfério sul e parte do hemisfério norte. A melhor visualização ocorre em áreas escuras, longe das luzes artificiais.





Perseidas

O evento mais esperado entre as chuvas de meteoros é, sem dúvida, a chuva de Perseidas. Ativa desde 17 de julho e se estendendo até 24 de agosto, seu pico está previsto para ocorrer na noite de 12 para 13 de agosto.

Neste período, os observadores poderão desfrutar de uma taxa de até 100 meteoros por hora. As Perseidas são renomadas por sua alta atividade e pelos meteoros extremamente brilhantes que proporcionam um espetáculo deslumbrante.

Associadas aos detritos do cometa Swift-Tuttle, as Perseidas são notórias por seus meteoros rápidos e por sua quantidade significativa de eventos visíveis. Para observar a chuva em seu auge, é ideal encontrar um local com o mínimo de poluição luminosa e permitir algum tempo para que seus olhos se ajustem à escuridão.

Riscos de estrelas capturados em uma foto de longa esposição, na Espanha AP Meteoros Perseidas riscam o céu do Vilarejo de Salvanes, na Espanha, durante a chuva anual de meteoros AP Nesta foto de longa exposição é possível ver um traço no céu durante a chuva de meteoros Perseidas, no Vilarejo de Salvanes, Espanha AP Nesta foto de longa exposição é possível ver um traço no céu durante a chuva de meteoros Perseidas, no Vilarejo de Salvanes, Espanha AP Esta foto, tirada com velocidade de obturador longa, mostra, no canto inferior direito, faíscas de um meteoro ao entrar na atmosfera da terra. A foto foi feita na aldeia Fanos, na Grécia AP Um meteoro Perseida risca o céu em Techatticup Mine, Eldorado Canyon, nos Estados Unidos Getty Images Um meteoro Perseida é observado no céu de Chickamauga, nos Estados Unidos Nasa





