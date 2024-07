Marcos Corrêa/PR - 04.04.2019 O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin

O vice-presidente Geraldo Alckmin prestou atendimento médico, neste sábado (27), a uma mulher que teve um pico de pressão alta durante um voo de Brasília a São Paulo.

Logo após a decolagem, uma aeromoça perguntou se havia algum médico no avião para atender a passageira em questão. O vice-presidente logo se prontificou e prestou os primeiros socorros.

“O comissário perguntou se havia algum médico a bordo e ele se apresentou na hora”, disse a assessoria de Alckmin.

Geraldo Alckmin é médico formado pela Faculdade de Medicina de Taubaté, especializado em anestesiologia e acupuntura. Além disso, atuou como professor universitário.

Alckmin viajava para São Paulo rumo à oficialização da candidatura da deputada federal Tabata Amaral à Prefeitura da capital paulista.

A convenção partidária foi realizada na manhã deste sábado, sem o anúncio do nome de um vice para a chapa.

