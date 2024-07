Reprodução: X Linhas de trem em Paris estão paralisadas

Em Paris, capital da França, onde irá acontecer a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos nesta sexta-feira (26), uma ação coordenada de vandalismo atacou o sistema francês de Trens de Alta Velocidade, o TGV. As operações estão suspensas.

A operadora ferroviária estatal afirmou que "ataques incendiários" tinham como alvo instalações das linhas que ligam Paris a várias regiões do país, acrescentando que o tráfego seria bastante afetado durante o fim de semana.

Patrice Vergriete, ministro dos Transportes, afirmou que "todas as evidências que temos mostram claramente que foi deliberado: a hora do dia, as vans encontradas com pessoas fugindo, especialmente no lado sudeste, e os dispositivos incendiários encontrados no local". "Tudo indica que foi um incêndio criminoso", acrescentou.



Vergriete ainda acrescentou que “condena veementemente estes atos criminosos” e que trabalha para restaurar as linhas de trem.

"Atos coordenados atingiram várias linhas do TGV na noite passada e irão perturbar gravemente o tráfego até este fim de semana. Condeno veementemente estas ações criminosas", postou o ministro no X.

Os trens estão fora de serviço na estação Montparnasse desde as 4h50. Um dos obstáculos seria um incêndio em Courtalain, na região de Eure-et-Loire.

Os ataques deixaram as linhas de alta velocidade que ligam Paris ao resto da França e aos países vizinhos paradas. Os alvos principais foram as estações das linhas que ligam Paris a cidades como Lille, no norte, Bordeaux, no oeste, e Estrasburgo, no leste.

"Os incêndios foram deliberadamente provocados para danificar as nossas instalações", informou a operadora de trens em nota.

Ainda, a Eurostar afirma que o serviço ferroviário através do Canal da Mancha, entre Londres e Paris, também foi paralisado. Trens para a Bélgica também não estão disponíveis.

As operadoras de trens aconselham "todos os passageiros a adiarem suas viagens".

A polícia da França disse que autoridades investigam o caso. Até o momento, não há informações sobre o grupo que atacou o sistema de trens.

Ademais, a ministra dos Esportes, Amélie Oudéa-Casteram, criticou o ataque aos sistema ferroviário e disse que trabalha para garantir o transporte das delegações aos locais de competição. Segundo ela, “jogar contra os Jogos é jogar contra a França", em declaração à mídia francesa.





Segurança

Ontem (25), Israel alertou sobre supostos atendados durante as Olimpíadas que estariam sendo planejados pelo Irã . O ataque seriam destinados a atletas israelenses.

"Há pessoas que tentam minar a natureza de celebração deste evento", escreveu o ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, em uma carta a seu homólogo francês, Stéphane Séjourné.

"Temos informações sobre uma potencial ameaça representada por grupos próximos ao Irã e outras organizações terroristas que buscam realizar ataques contra membros da delegação e turistas israelenses nas Olimpíadas", acrescentou.

Israel compete com 88 atletas, que serão protegidos 24 horas pelos serviços de segurança da França e também da Shin Bet, agência de inteligência israelense.

Na França, são mais de 45.000 policiais, 10.000 soldados e 2.000 agentes de segurança privada destacados. Ainda há airadores de elite posicionados em prédios e telhados e drones que vigiam do céu.

