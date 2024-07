Foto: Reprodução Olimpíadas acontem em Paris

O governo de Israel alertou a França sobre um suposto plano apoiado pelo Irã para atacar a delegação do país judeu nas Olimpíadas de Paris, que começam oficialmente nesta sexta-feira (26).

"Há pessoas que tentam minar a natureza de celebração deste evento", escreveu o ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, em uma carta a seu homólogo francês, Stéphane Séjourné.

"Temos informações sobre uma potencial ameaça representada por grupos próximos ao Irã e outras organizações terroristas que buscam realizar ataques contra membros da delegação e turistas israelenses nas Olimpíadas", acrescentou.

Israel irá aos Jogos Olímpicos com 88 atletas, que terão proteção 24 horas por dia dos serviços de segurança da França e também da Shin Bet, agência de inteligência israelense.

O Irã ainda não se posicionou sobre as acusações de Israel, que já teve uma delegação atacada nas Olimpíadas de Munique, na Alemanha, em 1972, por um grupo palestino chamado Setembro Negro.

O atentado terrorista fez 12 vítimas, incluindo seis treinadores, cinco atletas e um policial, e também terminou com cinco agressores mortos.

