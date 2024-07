Reprodução: Redes Sociais Bateria explodiu dentro de elevador

Um homem morreu na quarta-feira (24) devido à explosão de uma bateria de lítio dentro de um elevador na China. A vítima transportava o equipamento para usar em bicicletas elétricas quando ele detonou e desencadeou um incêndio.

Moradores tentaram ajudar o homem, mas ele não sobreviveu. A causa do estouro não foi divulgada, mas os casos de explosões de baterias de lítio estão geralmente associados a superaquecimento, curto-circuito ou danos físicos.

A câmera de segurança do elevador registrou o momento da explosão. Veja o vídeo:

🚨VEJA: Um homem morreu carbonizado ao transportar uma bateria de lítio, utilizada em bicicletas elétricas, dentro de um elevador, após o objeto explodir. pic.twitter.com/ehvXCQIgaS — CHOQUEI (@choquei) July 24, 2024

















As baterias de lítio possuem alta densidade de energia e são bastante utilizadas em dispositivos eletrônicos portáteis e veículos elétricos.

Para manuseá-la, é preciso ter cuidado devido aos riscos de incêndio e explosão, especialmente quando armazenadas, transportadas ou utilizadas de forma incorreta.

