A representação do Irã na Organização das Nações Unidas (ONU) rechaçou as acusações de Israel sobre supostos planos para atacar atletas do país judeu durante as Olimpíadas de Paris , que começam oficialmente nesta sexta-feira (26).

"Atos terroristas não têm espaço nos princípios dos grupos de resistência.

Mentiras e enganos não podem transformar os papéis do acusador e do acusado", disse a missão de Teerã na ONU, segundo a agência oficial Irna.

A declaração chega após o governo de Israel ter alertado a França sobre "uma potencial ameaça representada por grupos próximos ao Irã e outras organizações terroristas que buscam realizar ataques contra membros da delegação e turistas israelenses nas Olimpíadas".

O país irá aos Jogos Olímpicos com 88 atletas, que terão proteção 24 horas por dia dos serviços de segurança da França e também da Shin Bet, agência israelense de inteligência.

Israel já teve uma delegação atacada nas Olimpíadas de Munique, na Alemanha, em 1972, por um grupo palestino chamado Setembro Negro. O atentado terrorista fez 12 vítimas, incluindo seis treinadores, cinco atletas e um policial, e também terminou com cinco agressores mortos.

