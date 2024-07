Brendan Smialowski Após desistência de Biden, democratas têm maior dia de doações em quatro anos

Após Joe Biden anunciar sua desistência da disputa pela Casa Branca , as doações ao Partido Democrata dispararam e atingiram o maior dia de arrecadação em quatro anos, com US$ 46,7 milhões (cerca de R$ 259 milhões) arrecadados apenas no domingo (21).

Segundo dados da ActBlue, plataforma de arrecadação de fundos dos democratas, o montante foi arrecadado a partir de doações de pequenos valores até às 20h no horário de Brasília.

Agora, a campanha dos democratas tem a vice-presidente de Biden, Kamala Harris , como favorita para assumir.

Por outro lado, a Convenção Nacional Republicana, que aconteceu última semana, arrecadou mais que o dobro em relação ao mês de junho - cerca de US$ 102 milhões (cerca de R$ 565,5 milhões).

No entanto, a estimativa é que o valor doado aos democratas aumente nos próximos dias, uma vez que grandes doadores que financiavam a campanha haviam congelado suas doações em protesto à campanha de Joe Biden .

Segundo o jornal americano "The New York Times", os megadoadores do Partido Democrata se animaram com a possibilidade de Harris assumir o comando da chapa e têm planos para mais doações.

Veja quem são os cotados para assumir campanha democrata nos EUA

Kamala Harris, vice-presidente dos EUA Reprodução: Flickr O governador da Califórnia, Gavin Newsom Reprodução: Flickr J. B. Pritzker, governador de Illinois Reprodução: Flickr Gretchen Whitmer, governadora do Michigan Reprodução: Instagram Elizabeth Warren, senadora por Massachussets Divulgação





