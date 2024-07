Zurimar Campos/Venezuelan Presidency/AFP Nicolás Maduro exibe uma cédula de votação durante um programa de televisão em Caracas, em 22 de abril de 2024

O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, afirmou nesta quinta-feira (11) que, até o momento, o país conta com mais de 635 confirmações de observadores internacionais interessados em acompanhar o processo eleitoral presidencial de 28 de julho.



Em encontro com o corpo diplomático na Casa Amarilla, sede do Ministério em Caracas, Gil destacou a permanência na Venezuela de uma democracia sólida, participativa e protagonista, onde o centro do processo de decisão está nas mãos do povo.

"O nosso sistema eleitoral foi construído para garantir a maior transparência possível", acrescentou.

O ministro explicou ainda que o grupo de peritos eleitorais das Nações Unidas chegou na última terça-feira (9) à Venezuela e lembrou que o Centro Carter dos EUA, a União Africana, mais de 65 centros eleitorais em todo o mundo e governos convidados também farão o mesmo, tendo em vista a abertura das urnas.



Em maio, porém, o governo venezuelano revogou um convite feito a observadores da União Europeia após Bruxelas criticar a decisão da Justiça de proibir a candidatura da líder de oposição María Corina Machado.