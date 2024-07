Reprodução Keyla Silva Marinho Costa estava comprando um pastel quando foi atingida

Uma cantora gospel, que foi ferida durante um tiroteio em uma feira, em Goiânia, pode ter sido confundida com a namorada do verdadeiro alvo do atirador, um jovem de 25 anos que morreu, segundo a Polícia Militar. O caso aconteceu no domingo, 7 de julho, no Setor Centro-Oeste.

A artista Keyla Silva Marinho Costa, de 49 anos, segue internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Na quarta-feira (10), o hospital informou que a cantora está na enfermaria, com quadro geral regular, consciente e respira sem a ajuda de aparelhos.

O marido da cantora, Max Costa, relatou que ela está com uma bala alojada no quadril. "É necessário tirar a bala para não infeccionar. Por conta da localização do projétil, estão estudando a melhor forma, porque a cirurgia pode ser até um pouco de risco", disse ele ao g1.

A PM prendeu três pessoas suspeitas de ajudarem o atirador. Ainda, a Polícia Civil não confirmou se o autor dos disparos foi preso e nem confirmou se a cantora foi realmente confundida com o alvo.

Segundo a polícia, a investigação está em sigilo, por isso, não há novas informações sobre o caso.

Max contou que Keyla é missionária e cantora de uma igreja em Goiânia. O casal, juntos há 32 anos, sempre ia à feira aos domingos, após ir à igreja, para comer pastel.



“Minha esposa estava no lugar errado e na hora errada. Ela foi comprar um pastel para minha sogra e, quando foi pagar, chegou um homem atirando em um jovem que estava atrás dela”, lamentou o marido ao g1.

