Reprodução Inmet Previsão do tempo para quinta-feira

A onda de frio que atinge a região Sul do Brasil continua a provocar queda nas temperaturas e possíveis geadas, especialmente no Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , a passagem de um anticiclone está proporcionando uma massa de ar frio que causa a queda nas temperaturas. Para a região Sudeste, há previsão de chuva fraca em São Paulo e Rio de Janeiro.

O Inmet emitiu um alerta de "Perigo Potencial" para geadas nas regiões sudoeste, sudeste, noroeste, centro ocidental e ocidental do Rio Grande do Sul, além do sul de Santa Catarina. O aviso é válido até as 7h30 desta quinta-feira (11) e destaca que a temperatura mínima deve ser de 3ºC. Além disso, toda a região centro-sul do Rio Grande do Sul está sob alerta de "Perigo" devido à onda de frio.

"Essa onda de frio começou na quarta-feira (11) e vai até sábado. O Rio Grande do Sul, inclusive Porto Alegre, é atingido e é por conta desse anticiclone que vai atuar e proporcionar essa massa de ar frio, de origem polar, e vai derrubar as temperaturas", explica a metereologsta Andrea Ramos.



No norte do Rio Grande do Sul e na porção centro-sul de Santa Catarina, há um alerta de "Perigo Potencial" de onda de frio. Essas áreas podem registrar temperaturas 5ºC abaixo da média por um período de dois a três dias. O instituto também alerta que o fenômeno pode gerar leve risco à saúde.

"Há uma segunda onda que também já está pegando o norte do RS e sul e centro sul de Santa Catarina. Esse alerta começou na quarta-feira e vai até sexta-feira e tem como característica temperaturas acima de 5ºC em um período de dois a três dias. O outro [alerta de onda de frio para a região Sul] ele já é acima de três dias com essas temperaturas abaixo de 5ºC em relação a climatologia por conta dessa massa de ar polar", explica Ramos.











Além das geadas e da onda de frio, a região Sul também pode enfrentar chuvas intensas. Um alerta de "Perigo Potencial" indica a possibilidade de chuvas nas áreas centrais e norte de Santa Catarina e no Paraná. A previsão é de chuvas de até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). Há também baixo risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Na região Sudeste, o Rio de Janeiro terá uma manhã com muitas nuvens. Durante a tarde e na madrugada, podem ocorrer chuvas fracas e isoladas. Os ventos serão fracos a moderados, e as temperaturas variam entre 21ºC e 26ºC, uma ligeira elevação em relação ao dia anterior.

Em São Paulo, o céu ficará nublado ao longo de todo o dia, com previsão de chuva isolada pela manhã e à tarde. As temperaturas variam entre 14ºC e 25ºC.

Em Belo Horizonte, não há previsão de chuva, e a quinta-feira (11) deve ser de tempo nublado pela manhã.

No Centro-Oeste, a capital do Mato Grosso, Cuiabá, terá temperaturas entre 15ºC e 30ºC, com poucas nuvens durante o dia e nebulosidade à noite. Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, os termômetros variam entre 12ºC e 28ºC, sem previsão de chuva.