Wikimedia Commons Afluência foi de 26,63% ao meio-dia

O segundo turno das eleições legislativas em território francês registrou neste domingo (7) uma participação recorde, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério do Interior.

Apesar de o pleito ocorrer no primeiro final de semana do verão no Hemisfério Norte e no meio das férias escolares, o comparecimento às urnas foi de 26,63% ao meio-dia, porcentagem que não era alcançada desde 1981.

Em comparação com o primeiro turno das eleições, a afluência neste mesmo horário havia sido de 25,90%. Vale destacar que o voto na nação não é obrigatório.

O retorno da população francesa às urnas é considerado histórico, pois poderá ser marcado por uma vitória da extrema direita, embora haja grande incerteza sobre a sua capacidade de obter a maioria absoluta e conseguir formar um governo.

Os eleitores poderão depositar suas preferências até às 18h, ou 20h (locais) nas grandes cidades.

O vice-premiê e ministro dos Transportes da Itália, Matteo Salvini, publicou uma mensagem de apoio ao Reagrupamento Nacional (RN), partido anti-imigração liderado por Marine Le Pen.

Um levantamento publicado pelo jornal Les Echos apontou que o RN pode ganhar de 205 até 230 assentos, enquanto uma pesquisa da Ipsos prevê entre 175 a 205 cadeiras. Para uma maioria governante, são necessárias 289.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp