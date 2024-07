Reprodução: Flipar Pequena e aparentemente inofensiva, a aranha-marrom é uma das mais venenosas. Ela pode ser encontrada dentro das casas.

O Ministério da Saúde informou que ao menos 149 acidentes com aranhas foram registrados somente em 2024 no estado de São Paulo . Deste montante, 60 incidentes foram provocados por três dos aracnídeos mais perigosos do mundo. Os ataques se concentram na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, e no Vale do Ribeiro, no interior do estado. Os dados foram obtidos pelo g1.

Segundo dados do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), 73 acidentes com aranhas foram relatados na Baixada Santista, sendo 22 causados com aranhas marrom (Loxosceles), quatro com armadeira (Phoneutria) e uma viúva-negra (Latrodectus). O trio está entre os mais perigosos do mundo.

Já no Vale do Ribeira foram 76 casos, sendo 20 com armadeira e 13 com marrom. Os outros 43 casos foram provados por tipos de aranhas que são consideradas menos perigosas.

O Ministério da Saúde alerta que a picada dessas aranhas pode causar acidentes graves em seres humanos, como necrose da pele, amputação de membros e até levar à morte. Até o momento, nenhum óbito foi constatado no Brasil.

Conheça as três aranhas:

Loxosceles – Conhecidas como aranha-marrom ou aranha-violino. As aranhas deste picam geralmente quando comprimidas contra o corpo. Têm, em média, um centímetro de corpo e até três de comprimento total. Possuem hábitos noturnos, constroem teias irregulares, como “algodão esfiapado”. Escondem-se em telhas, tijolos, madeiras, atrás ou embaixo de móveis, quadros, rodapés, caixas ou objetos armazenados em depósitos, garagens, porões, e outros ambientes com pouca iluminação e movimentação.

Phoneutria – São popularmente chamadas de aranha-armadeira ou macaca. São bastante agressivas, assumindo posição de defesa saltando até 40 cm de distância. O corpo pode atingir 4 cm, com 15 cm de envergadura. São aranhas caçadoras, com atividade noturna. Abrigam-se sob troncos, palmeiras, bromélias e entre folhas de bananeira. Podem se alojar também em sapatos, atrás de móveis, cortinas, sob vasos, entulhos, materiais de construção, etc.

Latrodectus – São as famosas aranhas viúva-negra. Não são agressivas. As fêmeas podem chegar a 2 cm e os machos são menores, de 2 a 3 mm. Têm atividade noturna e hábito de viver em grupos. Fazem teias irregulares em arbustos, gramíneas, cascas de coco, canaletas de chuva ou sob pedras. São encontradas próximas ou dentro das casas, em ambientes sombreados, como frestas, sob cadeiras e mesas em jardins.

Prevenções

- Manter jardins e quintais limpos. Evitar o acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo doméstico, material de construção nas proximidades das casas.

- Evitar folhagens densas (plantas ornamentais, trepadeiras, arbusto, bananeiras e outras) junto a paredes e muros das casas. Manter a grama aparada.

- Limpar periodicamente os terrenos baldios vizinhos, pelo menos, numa faixa de um a dois metros junto das casas.

- Sacudir roupas e sapatos antes de usá-los, pois as aranhas e escorpiões podem se esconder neles e picar ao serem comprimidos contra o corpo.

- Não pôr as mãos em buracos, sob pedras e troncos podres.

- Usar calçados e luvas de raspas de couro pode evitar acidentes.

- Vedar soleiras das portas e janelas ao escurecer, pois muitos desses animais têm hábitos noturnos.

- Vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos e vãos entre o forro e paredes, consertar rodapés despregados, colocar saquinhos de areia nas portas e telas nas janelas.

- Usar telas em ralos do chão, pias ou tanques.

- Combater a proliferação de insetos para evitar o aparecimento das aranhas que deles se alimentam.

- Afastar as camas e berços das paredes. Evitar que roupas de cama e mosquiteiros encostem no chão. Inspecionar sapatos e tênis antes de calçá-los.

- Preservar os inimigos naturais de escorpiões e aranhas: aves de hábitos noturnos (coruja, joão-bobo), lagartos, sapos, galinhas, gansos, macacos, coatis, entre outros (na zona rural).

