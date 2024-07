FRANCOIS LO PRESTI A líder de extrema direita Marine Le Pen, do partido Reagrupamento Nacional (RN) e candidata às eleições legislativas, vota em Henin-Beaumont, norte da França, em 30 de junho de 2024

O segundo turno das eleições legislativas na França acontece neste domingo (7). As últimas projeções apontam para uma vitória da Rassemblement National (Reunião Nacional), partido de extrema-direita e da principal rival de Emmanuel Macron, Marine Le Pen.

Segundo um levantamento da Harris Interactive, o partido deve conquistar entre 185 e 215 assentos no Parlamento. Já a Nova Frente Popular, bloco com vários partidos de esquerda, chegaria com 168 a 198.

Outra pesquisa, desta vez da Ipsos/Talan, prevê de 170 a 205 cadeiras para o RN e 145 a 175 para o NFP.

Sendo assim, o pleito deste domingo significa a primeira chance da extrema-direita voltar ao poder na França desde a ocupação nazista na Primeira Guerra Mundial.

As votações serão encerradas às 20h no horário local deste domingo (15h no horário de Brasília), com os resultados completos esperados na segunda-feira (8).

Primeiro turno

O primeiro turno aconteceu no domingo passado (30), com a maioria dos votos (cerca de 33%) para o Reunião Nacional, partido de extrema-direita de Marine Le Pen.

A Nova Frente Popular ficou em segundo lugar, com 28% dos votos, e o bloco centrista do presidente francês, Emmanuel Macron, terminou em terceiro lugar, com 20% dos votos.

