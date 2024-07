Reprodução/Facebook/NYS Department of Environmental Conservation Funcionários do Departamento de Conservação Ambiental do estado de Nova York seguram o esturjão do Atlântico

Um grupo de pescadores capturou um animal de 1,80 metro e que pesa cerca de 100 quilos no Rio Hudson, localizado a 138 quilômetros de Nova York, nos Estados Unidos, na última semana. O peixe é um esturjão e impressionou pelo seu tamanho e peso.

O animal, apanhado por funcionários do Programa de Pesca do Estuário do Rio Hudson, é listado pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, na sigla em inglês) como criticamente ameaçado de extinção.

O grupo, segundo publicação do Departamento de Conservação Ambiental do Estado de Nova York (NYS DEC) nas redes sociais, utilizou uma rede de pesca para fisgar o peixe.

Embora tenha sido uma aparição rara, os pescadores decidiram libertá-lo. O grupo relatou ter tirado fotos, escaneado o animal em busca de etiquetas com informações e tirado as medidas dele, mas que depois o devolveram ao rio com segurança.

Eles suspeitam que o esturjão seja uma fêmea que ainda não havia desovado. O grupo também tem uma licença de pesquisa de espécies ameaçadas de extinção do Serviço Nacional de Pesca Marinha para poder acompanhar de perto o crescimento populacional da espécie.

"Esta pesquisa anual, que começou em 2006, é realizada ao longo de várias semanas em maio e junho e é usada para rastrear tendências na população de esturjões do Atlântico", informa uma publicação do NYS DEC.

De acordo com o post, o esturjão do Atlântico é uma "espécie de peixe anádromo [que vive em água salgada, mas se muda para água doce na época de reprodução] que passa a maior parte do ano no oceano, mas os adultos se deslocam no Rio Hudson durante esta época do ano para desovar".

"Enquanto estão no oceano, eles migram da Flórida para o Maine", completa o departamento.

Pesquisadores estimavam que, em 2014, o número de esturjões no Rio Hudson fosse de 450, mas um dado mais atualizado está sendo produzido, segundo Amanda Higgs, bióloga pesqueira da Hudson and Delaware Marine Fisheries e do Programa de Gestão do Estuário do Rio Hudson.

“Outra avaliação populacional está em andamento (período de estudo de três anos), e em seu segundo ano, então pode levar mais alguns anos até que um número atualizado esteja disponível. Dados preliminares mostram tendências positivas”, disse ela à rede Fox News . "A equipe do programa já capturou peixes que pesavam entre 90 e 135 quilos."

Equipe colocou o esturjão do Atlântico em um tanque de retenção no barco para realizar uma pesquisa Reprodução/Facebook/NYS Department of Environmental Conservation Peixe enorme foi encontrado próximo de Nova York Reprodução/Facebook/NYS Department of Environmental Conservation





Maior peixe do Rio Hudson

O esturjão do Atlântico é o maior peixe que pode ser encontrado no Rio Hudson. O estado de Nova York conta com três espécies diferentes do animal: além do esturjão do Atlântico, também há o esturjão de nariz curto e o esturjão do lago.

Por mais que o peixe fisgado possa parecer grande, ele não chega nem perto do real tamanho que o esturjão do Atlântico pode atingir. O peixe pode pesar até 360 quilos e atingir até 4,2 metros de comprimento, conforme dados da NOAA.

