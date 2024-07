Reprodução/redes sociais Aranha media mais de 15 centímetros

Dois brasileiros compartilharam nas redes sociais o choque que tiveram ao se depararem com uma Aranha -caranguejo (Heteropoda venatoria) enorme no banheiro do apartamento onde moram em Gold Coast, na Austrália.

Assista:





O casal Victoria e Gabriel Magliani, ambos de 27 anos, contaram ao portal g1 que consideraram o encontro com a aranha o "batismo" deles com animais "assustadores" no país.

"Praticamente nos preparamos para tudo, não apenas para ver cangurus", brincou ela. "Levamos um susto porque ela era enorme. Fiquei com muito medo. Se não fosse o Gabriel, não sei o que faria, pois não teria coragem de matá-la e muito menos capturá-la".

Os dois viviam em Praia Grande, no litoral paulista, e se mudaram para o país da Oceania em 2023. Mesmo após os alertas e várias pesquisas sobre a fauna local, o susto após o encontro com o aracnídeo foi grande.

Segundo o casal, a aranha-caranguejo media mais de 15 centímetros. Gabriel usou um pote para capturá-la e, em seguida, abriu o recipiente no quintal do prédio. "Não fazia sentido matá-la", disse.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp