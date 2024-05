Reprodução/G. Anderson and M. Rix Aranha tem longas pernas 'retráteis', que enganam a presa

Uma nova espécie de 'aranha assassina' foi descoberta por cientistas no interior de Whitsunday, em Queensland, na Austrália.

Desde o ano passado, os pesquisadores estavam em busca de espécies diferentes da aranha pelicana. Eles encontraram um grupo de oito delas no Conway National Park.

Batizada Austrarchaea andersoni, a nova espécie descoberta é marrom, tem 0.2 centímetros e possui mecanismos em estrutura que manipulam as presas e as tornam mais fáceis para captura.

Pernas retráteis

Suas pernas são 'retráteis' e, quando estão 'curtas', enganam as presas, que acabam se aproximando. Em seguida, ela revela suas pernas longas, que usa para capturar as presas.

Além disso, elas têm dois pares de chifres e estruturas 'semelhantes a corcovas' em seu abdômen, que os especialistas têm estudado para compreender a funcionalidade.

Segundo o estudo, elas vivem nas folhas do solo de florestas tropicais. Até o momento, só foram encontradas em Queensland.

O nome Austrarchaea andersoni é em homenagem ao aracnologista Greg Anderson, que foi o primeiro a coletar aranhas dessa espécie em 2023.

