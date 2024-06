Reprodução/Instagram/@stellaassange O ativista Julian Assange (ao centro) deixou a prisão em Londres após cinco anos

O ativista Julian Assange , fundador do WikiLeaks , voltou à Austrália nesta quarta-feira (26) . Após passar sete anos abrigado na embaixada do Equador e cinco anos detido em Londres, o australiano entrou em acordo com o sistema de justiça dos Estados Unidos e encerrou uma batalha judicial que se arrastava por quase 14 anos. Mas, afinal, o jornalista pode ser detido novamente?

A resposta é não. No acordo com os norte-americanos, Assange se declarou culpado por "conspiração para obter e divulgar documentos confidenciais da defesa nacional dos EUA". Desta forma, o ativista aceitou uma pena de 5 anos e 2 meses — período que já foi cumprido no Reino Unido.

O acordo de Assange com o sistema de justiça dos EUA já foi assinado nesta terça-feira (25), em audiência realizada nas Ilhas Marianas do Norte — o local foi escolhido por ser o território norte-americano mais próximo da Austrália. Além disso, o ativista se recusou a viajar aos Estados Unidos.

Agora, Assange é obrigado a instruir o WikiLeaks a destruir a informação obtida e a fornecer uma declaração juramentada de que o fez. Além disso, ele não terá o direito de regressar aos Estados Unidos sem autorização.







Acusações

Julian Assange, antigo cientista da computação, foi acusado de tornar públicos mais de 700 mil documentos confidenciais sobre atividades militares e diplomáticas dos EUA, em particular no Iraque e Afeganistão.

O australiano, alvo de 18 acusações, enfrentava o risco de ser condenado a até 175 anos de prisão com base na Lei de Espionagem.

Na audiência, o ativista reconheceu o crime. "Encorajei a minha fonte, o soldado americano Chelsea Manning, na origem desta fuga massiva, a fornecer material que fosse confidencial", admitiu.

De volta para casa



No retorno para a Austrália, Julian Assange encontrou sua esposa, a advogada Stella Assange. Exausto, o ativista preferiu não dar declarações públicas.

“Ele queria estar aqui, mas vocês têm que entender o que ele passou. Ele precisa de tempo. Ele precisa se recuperar”, disse Stella, em entrevista coletiva.

Stella agradeceu ao primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, e aos funcionários do Departamento de Relações Exteriores e Comércio que trabalharam para garantir a libertação de Assange.

"Foram necessárias milhões de pessoas. Pessoas trabalhando nos bastidores. Pessoas protestando nas ruas por dias e semanas e meses e anos. E conseguimos."

