O fundador e denunciante do Wikileaks, Julian Assange , retornou à Austrália na quarta-feira para desfrutar de sua liberdade recém-adquirida, após um acordo com o sistema de justiça americano que encerrou uma saga legal de quase 14 anos.

O avião privado que o transportava aterrou na noite de quarta-feira no aeroporto de Camberra, onde estavam presentes dezenas de jornalistas, notou uma equipa da AFP.

Com o cabelo branco puxado para trás, o australiano ergueu o punho ao sair do avião e depois caminhou até a pista para beijar sua esposa Stella, levantando-a do chão e depois seu pai.

Durante uma conferência de imprensa, Assange explicou mais tarde que o seu marido precisava de privacidade e de tempo para recuperar depois de mais de cinco anos numa prisão de segurança máxima em Londres.

“Ele precisa de tempo, precisa se recuperar e é um processo”, disse ela, parecendo à beira das lágrimas. “Peço-lhe, por favor, que nos dê espaço, que nos dê privacidade..., que deixe a nossa família ser família antes que ele possa falar novamente, no momento da sua escolha”.

No início do dia, Assange, 52 anos, foi libertado após uma rápida audiência no tribunal federal dos EUA em Saipan, nas Ilhas Marianas do Norte. “Você poderá sair deste tribunal como um homem livre”, disse-lhe a juíza Ramona V. Manglona.

Assange não terá o direito de regressar aos Estados Unidos sem autorização, disse o Departamento de Justiça americano.

Nos termos do acordo, o antigo cientista da computação, acusado de tornar públicos centenas de milhares de documentos confidenciais dos EUA na década de 2010, declarou-se culpado de obter e divulgar informações de defesa nacional.

“Encorajei a minha fonte”, o soldado americano Chelsea Manning, na origem desta fuga massiva, “a fornecer material que fosse confidencial”, admitiu Julian Assange na quarta-feira no bar, cansado, mas visivelmente relaxado.

Ele deixou o tribunal sem fazer qualquer declaração. “Hoje é um dia histórico que põe fim a 14 anos de batalhas jurídicas”, disse sua advogada Jennifer Robinson.

"Sofreu muito"

Ele então embarcou imediatamente em um avião que partiu das Ilhas Marianas, um pequeno território americano no Pacífico, com destino a Camberra.

Seu pai, John Shipton, em entrevista à emissora australiana ABC, confidenciou sua “alegria” porque seu filho poderá “passar bons momentos com sua esposa Stella e seus dois filhos, caminhando para cima e para baixo na praia (. ..) e aprenda a ser paciente e a brincar com as crianças por várias horas - toda a beleza da vida cotidiana."

“Estou grato porque a provação do meu filho está finalmente a chegar ao fim”, respondeu a sua mãe, Christine Assange, num comunicado.

Julian Assange “sofreu enormemente na sua luta pela liberdade de expressão, pela liberdade de imprensa”, disse Barry Pollack, o seu outro advogado. “O trabalho do WikiLeaks continuará e o Sr. Assange, não tenho dúvidas, continuará vigorosamente a sua luta pela liberdade de expressão e transparência.”

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, saudou um “resultado positivo” que “a grande maioria dos australianos desejava”.

O denunciante deixou na segunda-feira o Reino Unido, onde esteve preso durante cinco anos, após aceitar o princípio da confissão de culpa.

Nos termos deste acordo, apenas foi processado pela única acusação de “conspiração para obtenção e divulgação de informação relativa à defesa nacional”, pela qual foi condenado a uma pena de 62 meses de prisão, já abrangida pelos seus cinco anos de prisão preventiva.







Pedido de doações

Assange lançou um apelo a doações para pagar os 520 mil dólares (485 mil euros) que o seu marido deve reembolsar ao governo australiano pelo fretamento do avião que o trouxe à Austrália. Ele “não foi autorizado a pegar um voo comercial”, explicou ela no X.

O tribunal das Ilhas Marianas do Norte foi escolhido devido à recusa do Sr. Assange em viajar para o continente americano.

As Nações Unidas saudaram o resultado de um caso que levantou “uma série de preocupações em matéria de direitos humanos”.

O acordo surgiu no momento em que a justiça britânica deveria examinar, nos dias 9 e 10 de julho, um recurso do Sr. Assange contra a sua extradição para os Estados Unidos, aprovado pelo governo britânico em junho de 2022.

Ele lutava para não ser entregue à justiça americana que o perseguia por ter tornado públicos desde 2010 mais de 700 mil documentos confidenciais sobre atividades militares e diplomáticas americanas, particularmente no Iraque e no Afeganistão.

Entre eles, um vídeo que mostra civis, incluindo um jornalista da Reuters e o seu motorista, mortos pelo fogo de um helicóptero de combate americano no Iraque, em Julho de 2007.

Alvo de 18 acusações, Assange teoricamente poderia pegar até 175 anos de prisão.

Chelsea Manning, condenada em 2013 a 35 anos de prisão por uma corte marcial, foi libertada sete anos depois de a sua pena ter sido comutada pelo presidente Barack Obama.

O fundador do WikiLeaks foi preso pela polícia britânica em abril de 2019, depois de passar sete anos na embaixada do Equador em Londres para evitar a extradição para a Suécia numa investigação de violação, arquivada no mesmo ano.

Desde então, aumentaram os apelos para que o atual presidente dos EUA, Joe Biden, retirasse as acusações contra ele. A Austrália fez um pedido formal para fazê-lo em fevereiro.

Numa primeira reação oficial dos EUA, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse que “não parece apropriado comentar neste momento”.

