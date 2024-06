Reprodução Jocelyn Nungaray foi morta





Jocelyn Nungaray foi atraída para debaixo de uma ponte em Houston e agredida durante duas horas, deixando marcas de arranhões e mordidas em Johan Jose Martinez-Rangel, seu assassino.



Martinez-Rangel, de 21 anos, foi preso com essas evidências físicas. Franklin Jose Peña Ramos, de 26 anos, tentou impedir o assassino, mas ele continuou e estrangulou a vítima. Ambos atraíram a mulher para debaixo da ponte, onde a despiram até a cintura e a agrediram.

O juiz Josh Hill fixou a fiança em 10 milhões de dólares para Martinez-Rangel e Peña, com o objetivo de evitar a fuga ou deportação antes do julgamento.

Durante a audiência, o criminoso apareceu com a barba raspada para alterar a aparência. Após o assassinato, Peña enviou uma mensagem mencionando que alguém havia morrido durante uma festa.

A mãe de Jocelyn, Alexis Nungaray, esteve presente na audiência e um membro da família foi retirado do tribunal após gritar com Martinez-Rangel.

O assassino admitiu ter amarrado Jocelyn e jogado o corpo no riacho, mas negou o assassinato. Ambos os acusados foram vistos em um vídeo de vigilância com a vítima antes do crime.

Peña entrou no país um mês antes do assassinato e cortou a tornozeleira eletrônica após o corpo ser encontrado. Martinez-Rangel cruzou a fronteira ilegalmente e teve a tornozeleira removida pelas autoridades.

A promotora Kim Ogg criticou o sistema de imigração quebrado durante uma coletiva de imprensa.





Mãe lamentou a morte da filha



Alexis Nungaray lamentou a perda da filha e das oportunidades que ela teria.

“Ela foi incrível, ainda vejo o rosto dela na minha cabeça todos os dias, o dia todo. Continuo recebendo pequenos sinais sobre ela ao longo dos dias e tem sido um momento muito, muito difícil para mim e minha família”, disse Nungaray.

“Ela tinha um futuro brilhante pela frente e eu sabia que ela iria muito longe e esses monstros aproveitaram essa oportunidade dela, de nossa família”, concluiu em entrevista ao NY Post.

