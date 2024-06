Reprodução/fortune-tiger/ND A plataforma do jogo contratava influencers para vender falsas promessas de ganhos

Uma mulher, que não teve seu nome revelado, relatou ter ganhado R$ 94,9 mil no Jogo do Tigrinho, mas enfrentou dificuldades ao tentar sacar o prêmio, levando o caso para a Justiça.



Segundo ela, foi influenciada pela digital influencer Paulinha Ferreira a participar do jogo. Ao tentar sacar o dinheiro no dia 28 de novembro de 2023, descobriu que o valor estava bloqueado pela plataforma.

A ganhadora, que vive de Bolsa Família e de bicos para sustentar dois filhos, viu seu sonho de comprar uma pequena casa ser frustrado, segundo informações do Portal UOL .



Um golpe tem feito vítimas pelo Brasil. Os criminosos estão se aproveitando do pagamento via PIX - na modalidade copia e cola - para desviar o dinheiro das pessoas. Reprodução: Flipar Como isso acontece? O golpe surte efeito quando as vítimas realizam compras pelo computador. Reprodução: Flipar O engano só é possível quando um vírus (malware) está instalado no computador ou notebook da pessoa, de acordo com a empresa de cibersegurança Kaspersky. Reprodução: Flipar Para ter êxito, os criminosos instalam o vírus e monitoram a máquina no momento das compras on-lines. Reprodução: Flipar Segundo a empresa, quando a vítima copia o código do PIX para efetuar o pagamento e cola no sistema, o vírus consegue desviar o dinheiro para uma conta diferente, no caso dos criminosos. Reprodução: Flipar A empresa diz que esse golpe não ocorre em celulares. Reprodução: Flipar A técnica não é nova, porém, é a primeira vez que acontece via PIX. Antes, esse mesmo tipo de golpe acontecia em boletos bancários e códigos de barras. Reprodução: Flipar O vírus é chamado de GoPIX. A infecção acontece primeiro por anúncios adulterados no Google. Reprodução: Flipar Como é a armadilha? Ao clicar num anúncio para um determinado site (enganoso), a pessoa acaba infectando o computador com o vírus. Reprodução: Flipar Na sequência, portanto, o vírus passa a acompanhar a vítima até o momento de uma compra on-line - na modalidade de pagamento por PIX copia e cola (no computador). Reprodução: Flipar Na hora da transferência, o valor acaba indo para a conta dos criminosos. Reprodução: Flipar Como se proteger? A principal dica é checar o nome da empresa que irá receber o pagamento. Reprodução: Flipar Ao notar alguma informação diferente não efetue a transação. Reprodução: Flipar Os sites enganosos usados pelos criminosos para infectar as pessoas têm erros. É importante verificar se o nome do site está escrito de maneira correta ao clicar no Google. Reprodução: Flipar Outra dica fundamental é usar antivírus no computador e celular. Reprodução: Flipar Caso tenha sido vítima desse golpe, o primeiro passo é entrar em contato imediatamente com as autoridades policiais e registrar um boletim de ocorrência. Reprodução: Flipar Depois, é importante também fazer uma limpeza no computador e celular para evitar outros desvios. Reprodução: Flipar O Banco Central disponibiliza uma ferramenta chamada Mecanismo Especial de Devolução (MED), criada com o intuito de auxiliar vítimas de fraudes relacionadas ao PIX. Reprodução: Flipar O pedido de devolução do valor deve ser feito na sua instituição em até 80 dias (a partir da data em que a transação do PIX foi realizada), de acordo com o Banco Central. Reprodução: Flipar Depois da solicitação à instituição financeira, o Banco Central fará uma análise para determinar se ocorreu fraude. O caso é analisado em até sete dias. Reprodução: Flipar





A vítima, que mora em Maceió, relatou ter conhecido a plataforma por meio da influencer Paulinha Ferreira, atualmente investigada pela operação Game Over. Esta operação apura supostas fraudes na divulgação e operação do Jogo do Tigrinho e outros cassinos online.

A mulher contou que investiu R$ 400 na plataforma e conseguiu vencer. "Ela mostrava que tinha ganhos nessa plataforma. A mãe dela morava em um lugar bem humilde, e eu a vi tirando a família de onde morava e prosperando. Eu tinha uma grande admiração. Na minha perspectiva, ela é uma pessoa de baixo que cresceu na vida”, revelou.

Ao tentar sacar o prêmio, viu que o valor estava bloqueado. Ela então entrou com uma ação contra a influenciadora e a empresa por danos morais, além de tentar recuperar o prêmio.

Antes de abrir o processo, a fã pediu ajuda para Paulinha, mas não obteve sucesso. "Quando eu falei com ele, a resposta foi: 'infelizmente foi um bug da plataforma.' Aí eu fiquei pensando: 'Quando coloco o meu dinheiro lá, eles aceitam. Agora se eu ganhar, independente do valor, é porque a plataforma bugou?' Eu não entendi”, comentou.

A justiça determinou a derrubada da conta de Paulinha após pedido dos investigadores da operação Game Over.

O advogado Rodrigo Monteiro, que defende a influenciadora, disse que ela era apenas paga para fazer a publicidade do jogo, respeitando todas as normas do Conar.





Influenciadores são investigados



A Polícia Civil está investigando vários influenciadores que faziam propaganda para o Jogo do Tigrinho e similares.

Os investigadores afirmam que esses influencers possuíam contas diferenciadas dos outros usuários das plataformas, permitindo mostrar apostas que seriam "viciadas em ganhar".

Na semana passada, a operação atingiu 12 suspeitos e pediu a apreensão de R$ 38 milhões que teriam sido movimentados de 2023 para cá devido ao jogo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.