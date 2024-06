Reprodução/Gabinete do Xerife do Condado de Monroe Blocos de cocaína encontrados no mar da Flórida

Mergulhadores encontraram, nesta quarta-feira (5), 25 quilos de cocaína a cerca de 30 metros de profundidade nas águas de Key Largo, na Flórida, nos Estados Unidos.

Os 25 quilos estavam divididos em pequenos blocos com 1 quilo cada, embalados em plástico e marcados com o símbolo falso da Nike.

De acordo com as autoridades, os mergulhadores pensaram, de início, que os blocos eram lixo. Quando começaram a retirá-los da água, se surpreenderam com os pacotes de drogas.

O gabinete do xerife do Condado de Monroe encaminhou os pacotes para a Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos para investigação.

Drogas à beira-mar

A descoberta do 'esconderijo aquático' acontece um mês após um pacote de 30 quilos de cocaína, no valor de 1 milhão de dólares, ser encontrado por um banhista na região.

Ao longo do ano passado, outros pacotes da droga surgiram em várias praias da Flórida. Cada um deles tinha um desenho diferente - alguns imitavam logos famosos, como o da grife Chanel.

O tráfico internacional de cocaína por vias marítimas tem sido frequentemente reportado pela mídia internacional. Em janeiro, a Marinha da Colômbia apreendeu um "narcossubmarino", que carregava mais de 400 quilos de cocaína pelo Oceano Pacífico. A maioria dos pacotes tinha um desenho de escorpião na embalagem, enquanto alguns estavam marcados com 'Winnie' e 'Carnal'.

