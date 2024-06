Polícia de Las Vegas Gass Peak fica em Las Vegas





Um monólito misterioso foi descoberto no último final de semana em Las Vegas, causando grande curiosidade e especulação entre os moradores e usuários das redes sociais.

Segundo informações da polícia local, o objeto espelhado foi encontrado por uma equipe da unidade de busca e resgate. Imagens publicadas na última segunda-feira (17) mostram a estrutura de grandes dimensões firmemente cravada no solo em uma das áreas mais elevadas da região.

As autoridades policiais informaram que o objeto possui características distintas em comparação com outros artefatos já encontrados nas montanhas de Gass Peak. O Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos iniciou uma investigação para determinar a origem e a finalidade do monólito.

A estrutura se assemelha a outros monólitos que surgiram no final da década passada em diversas partes do mundo, incluindo o Reino Unido e a Romênia. A aparição desses objetos tem gerado um misto de fascínio e mistério globalmente.

Funcionários do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos alertaram para possíveis problemas decorrentes da presença do monólito, incluindo um aumento significativo no fluxo de turistas na região.

Esse incremento pode causar perturbações no habitat dos carneiros selvagens e danificar plantas raras devido ao tráfego de visitantes.





Monólito fica no Refúgio Nacional



O Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Deserto de Nevada, onde o monólito foi descoberto, é o maior refúgio de vida selvagem fora do Alasca, sendo um local de grande importância ecológica.

