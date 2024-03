Reprodução/Redes Sociais/Craig Muir Monólito surge em colina no País de Gales

Um monólito de três metros de altura teria aparecido repentinamente no topo de uma colina em Powys, no País de Gales, nesse final de semana. É o que afirma o construtor Craig Muir à imprensa local.

"Eu venho aqui quase todos os dias e nunca tinha visto isso", disse. "Parece um OVNI". Muir contou que o monólito era composto por um material metálico muito fino, e que ficou "um pouco surpreso".

"A estrutura de aço tinha quase 3 metros de comprimento e parecia perfeitamente nivelada e estável, apesar do tempo estar ventoso", explicou.

Um monólito de metal inexplicável de 3 metros de altura fica sozinho em uma encosta galesa. pic.twitter.com/ZM40GkiBhe — Alerta Mundo (@AlertaMundo_) March 13, 2024

Em 2020, uma onda de monólitos ocorreu e vários foram vistos ao redor do mundo – na Ilha de Wight na Inglaterra, na Roménia e no deserto de Utah, nos EUA –, alimentando teorias sobre seres extraterrestres e alienígenas.

Muir sugere que o objeto foi carregado até o topo da colina por um grupo de pessoas ou deixado através de um helicóptero. "Não parecia que foi jogado lá, mas sim colocado com precisão no chão", disse à imprensa local.

“No entanto, não havia rastros óbvios ao redor e alguém poderia pensar que haveria muita bagunça, mas não havia”.

O monólito encontrado por Craig – semelhante ao que surge no início do filme "2001: Uma Odisseia no Espaço", de Stanley Kubrick –, se parece com o encontrado na Ilha de Wight, na Inglaterra, há quatro anos, também com cerca de 3 metros de altura.

Reprodução/Twitter/X/Craig Muir/@UFOSightings101 Craig Muir, um construtor galês, que avistou o monólito

O primeiro monólito dessa onda recente foi o relatado em Utah, originalmente avistado por autoridades estaduais em um helicóptero.

A estrutura foi descoberta no solo, onde estava enfiada em uma enseada de rocha vermelha, e posteriormente removida para o Departamento de Gestão de Terras de Utah.

Um coletivo anônimo chamado "The Most Famous Artist" assumiu o crédito pelas estruturas nos EUA em 2020. Ninguém assumiu a autoria da estrutura encontrada por Craig Muir até o momento.

