Reprodução/Scientific Reports Vértebras da cobra Vizuki, encontrada na Índia

Pesquisadores do Instituto Indiano de Tecnologia Roorkee (IIT) descobriram o fóssil de uma das maiores espécies de cobras que já existiram no planeta. A gigante Vasuki indicus media entre 10 e 15 metros e viveu há cerca de 47 milhões de anos.

Segundo o artigo publicado na revista Nature em 18 de abril, as vértebras encontradas estruturavam a coluna vertebral do animal, e foram encontradas em uma mina de carvão no estado indiano de Gujarat pelo paleontólogo de vertebrados Sunil Bajpai, coautor do estudo, em 2005

De acordo com os paleontólogos, a cobra era da família Madtsoiidae, semelhante às jiboias e pítons, que viveu há 100 milhões de anos. A idade da rocha que 'armazenava' o fóssil indica que Vasuki tenha habitado a Terra há 47 milhões de anos, período que seguiu a colisão da placa tectônica indiana com a Eurásia.

A análise dos fósseis e das rochas indica que Vasuki habitou o planeta em uma era mais quente, cuja temperatura média era de 28ºC. Além disso, as Vazukis se espalharam pelos continentes assim como as outras cobras dos Madtsolidae, chegando a América do Sul, África e Espanha.

Os paleontólogos acreditam que Vasuki habitava pântanos costeiros e atacava suas presas lentamente, sendo assim uma predadora de emboscada, como as pítons.

Recorde anterior

Cada vértebra encontrada tem o tamanho um punho humano e, mesmo com seu tamanho impressionante, a Vasuki segue em segundo lugar na lista dos maiores já encontrados. O primeiro é da Boinae titanoboa , que habitou a região que hoje é a Colômbia há cerca de 56 milhões de anos e que media, segundo a estimativa dos cientistas, 15,24 metros.





