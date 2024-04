AFP Os iranianos erguem uma bandeira e a maquete de um míssil durante uma celebração após o ataque de mísseis e drones do Irã contra Israel, em 15 de abril de 2024, na praça Palestina, no centro de Teerã

A imprensa dos Estados Unidos relatou nesta quinta-feira (18) que Israel lançou um ataque contra o Irã , citando um oficial americano. Autoridades israelenses confirmaram o ataque anonimamente, de acordo com o jornal "The New York Times". Explosões foram ouvidas perto de uma base militar. Nem Israel, nem o Irã se pronunciaram oficialmente.

No último sábado (13), o Irã lançou mais de 300 mísseis e drones em um ataque sem precedentes contra Israel. Desde então, o governo israelense considerava uma resposta militar.

A agência estatal de notícias da Síria também relatou que o país foi alvo de um ataque de mísseis contra suas bases de defesa aérea. A agência atribuiu o bombardeio a Israel.

Por volta das 21h30 (horário de Brasília), a imprensa do Irã informou que três drones foram abatidos enquanto sobrevoavam a área de Isfahan. Essa região, localizada a 450 km de Teerã, abriga instalações nucleares. O espaço aéreo foi fechado, e voos foram cancelados.

Uma autoridade iraniana confirmou que não houve ataque com mísseis e disse que o sistema de defesa aérea foi ativado. As explosões ouvidas na região, segundo a autoridade, foram causadas pela ação do sistema de defesa. Um militar iraniano afirmou que não houve danos e que as instalações nucleares permanecem intactas.

Outro militar sênior, ouvido pela agência Reuters, declarou que o Irã não tem planos imediatos para retaliar Israel, uma vez que as circunstâncias do ataque não estão claras.

"A origem estrangeira do incidente não foi confirmada. Não recebemos nenhum ataque externo, e a discussão parece mais uma infiltração do que um ataque", disse a autoridade iraniana sob condição de anonimato.

Autoridades dos Estados Unidos disseram à Reuters que o país não está envolvido no ataque, no entanto, Israel avisou que realizaria o ataque.

Contexto

A escalada na crise entre Irã e Israel começou no dia 1º de abril, quando um ataque israelense matou um comandante sênior da Guarda Revolucionária do Irã e outras seis pessoas, na Síria. O bombardeio atingiu o consulado do Irã em Damasco e foi conduzido por aviões militares.

Um dia depois do ataque, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, prometeu vingança e disse que Israel iria se arrepender do ataque. Nos dias seguintes, começaram a pipocar informações sobre a possibilidade efetiva de uma resposta do Irã. O governo dos Estados Unidos, inclusive, demonstrou preocupação diante da ameaça.

A resposta efetiva veio no dia 13 de abril, quando o Irã lançou mais de 300 drones e mísseis contra Israel, em um ataque sem precedentes. A agência de notícias Associated Press informou que essa foi a primeira vez que o Irã lançou um ataque militar direto a Israel, apesar de mais de quatro décadas de inimizade que remonta à Revolução Islâmica de 1979.

As Forças de Defesa de Israel afirmaram que conseguiram interceptar 99% dos mísseis e drones lançados. Parte dos projéteis foi derrubada com a ajuda dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Jordânia.

Até então, o governo de Israel ainda estava discutindo como seria a resposta ao Irã. Segundo o canal israelense Channel 12, Israel queria lançar uma réplica para "ferir" o Irã sem chegar ao ponto de provocar uma guerra regional. Por outro lado, o Irã disse que lançaria uma ofensiva ainda maior contra Israel caso fosse alvo de um contra-ataque.

O Irã disse que poderia reavaliar sua postura atômica — que oficialmente é voltada para fins pacíficos — caso Israel mirasse instalações nucleares do país. O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, afirmou nesta quinta-feira (18) em uma conversa com o emir do Catar que qualquer ação contra os interesses do país receberá uma resposta severa.