AFP Homem passa por cartaz com o mapa do Irã no centro de Teerã, em 15 de abril de 2024

As instalações nucleares iranianas não sofreram danos, afirmou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) nesta sexta-feira (19), depois que funcionários do governo dos Estados Unidos relataram um ataque de Israel contra a República Islâmica , em uma possível resposta à agressão contra o território israelense da semana passada.



A agência, que tem sede em Viena, fez um pedido de "moderação" e reiterou que "nenhuma instalação nuclear deve ser alvo de conflitos militares", em uma mensagem publicada na rede social X.

Três explosões foram registradas perto de uma base militar en Qahjavarestan, uma localidade entre Isfahan e seu aeroporto, no centro do país, segundo a agência oficial Fars.

As autoridades iranianas anunciaram que derrubaram drones e afirmaram que, "até agora", não houve um ataque com mísseis.

A agência de notícias Tasnim afirmou que as instalações nucleares da região de Isfahan estão "completamente seguras".

Uma fonte militar de alto escalão do regime iraniano declarou na quinta-feira (18) que, em caso de ataque contra as instalações nucleares, o país responderia com o lançamento de "mísseis potentes" contra áreas nucleares israelenses.

Israel acusa o Irã - que nega - de tentar desenvolver uma bomba atômica e afirma que faz o possível para impedir a iniciativa.

O Estado hebreu é considerado uma potência nuclear, embora nunca tenha confirmado ou negado ter desenvolvido armamento atômico.

As instalações nucleares iranianas estão localizadas no centro do país, em Isfahan, Natanz e Fordo, assim como na cidade portuária de Bushehr, onde está localizada a única central nuclear.

O diretor da AIEA, Rafael Grossi, afirmou na segunda-feira que o Irã fechou as instalações nucleares "por motivos de segurança" no dia do ataque contra Israel.