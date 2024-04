Reprodução: Redes Sociais Tornado de junho de 2023, nos EUA

A população dos Estados Unidos, mais precisamente os cidadãos de Lincoln a Baltimore, devem enfrentar fortes tempestades até quarta-feira (17). Segundo a meteorologia local, alguns estados podem ter tornados.

O Centro de Previsão de Tempestades do Serviço Meteorológico Nacional emitiu alertas de tornados das partes orientais de Nebraska e Kansas, até o sudoeste de Iowa. Partes de Oklahoma, Missouri e Virgínia também enfrentam um pequeno risco de tornado.

As tempestades devem provocar ventos fortes, granizo e inundações repentinas, segundo o Centro Meteorológico dos EUA.

Nesta terça-feira (16), a tempestade deve passar pelas áreas do Vale do Mississippi, Grandes Lagos e Vale do Ohio e trazer “clima severo e inundações repentinas isoladas”, informa o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês).

O sul de Iowa, o norte do Missouri e o centro de Illinois enfrentam a maior ameaça de “potencial significativo de granizo e tornado”, disse a agência.

O NWS recomenda ainda que a população se abrigue dentro de casa, longe de janelas e portas. As pessoas que estiverem nas ruas devem procurar abrigo e evitar permanecerem perto de árvores, que podem cair durante uma tempestade.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.