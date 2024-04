Reprodução: CBMDF Acidente causado por racha no Distrito Federal

Uma adolescente de 17 anos morreu em Ceilândia, no Distrito Federal, por estar dentro de um veículo que participava de um racha e bateu a 140km/h na noite de 21 de dezembro de 2023. A polícia indiciou o motorista por homicídio e tentativa de homicídio dolosos por indícios de embriaguez, racha e fuga do local.

A vítima, Leticia Maria Barroso Camargo, ficou presa nas ferragens do carro e morreu no local. O veículo, um Jetta branco, atingiu a caçamba de um caminhão de lixo e matou a adolescente. No total, haviam oito pessoas no automóvel, o motorista Rafael Alves de Oliveira, de 33 anos, e mais sete garotas entre 17 e 20 anos. O condutor é gerente de vendas de uma concessionária.

Segundo as investigações da 24ª Delegacia de Polícia (Setor O), Rafael estava embriagado na madrugada em que apostou o racha. Ferido, ele tentou escapar do bafômetro, mas foi encontrado. Conforme o artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro, o motorista cometeu infração gravíssima.

O acidente ocorreu na região de Ceilânida, na pista sentido Brasília–Águas Lindas (GO), próximo a um mercado de vendas por atacado.





Vítima

Por conta da batida, Leticia teve o crânio rachado, além de sofrer um afundamento na face. Ela costumava a registrar a saídas com Rafael. Em uma das gravações, ela chama o motorista de "aliciador de menores". Dias antes da tragédia, a adolescente e as outras seis meninas que estavam no carro aparecem junto de Rafael em uma confraternização cheia de bebidas, em Taguatinga Norte.

A adolescente registrou ainda, na madrugada anterior ao acidente, que havia uma pistola e uma munição no carro de Rafael.

As outras passageiras e o condutor do Jetta sofreram lesões e foram encaminhas, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), para os hospitais regionais de Ceilândia (HRC) e de Taguatinga (HRT).

O motorista do caminhão, um homem de 46 anos, não foi ferido e nem precisou de atendimento médico, segundo o CBMDF.

