ATTA KENARE/AFP Manifestantes queimam uma bandeira israelense durante o funeral membros da Guarda Revolucionária mortos em um bombardeio na Síria

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, afirmou neste domingo (14) que qualquer “nova aventura” de Israel, a resposta será “ainda mais dura”. O mandatário acrescentou que o ataque no sábado (13) em território israelense foi “uma lição contra o inimigo sionista”.

O presidente iraniano classificou o ataque como uma “medida defensiva” e de “legítima defesa”, que ocorreu em respostas “às ações agressivas do regime sionista [de Israel] contra os objetivos e interesses do Irã”. Ele refere-se ao bombardeio israelense à embaixada iraniana em Damasco, na Síria, no dia 1º de abril, quando oito pessoas foram mortas, inclusive três integrantes da Guarda Revolucionária do Irã.

Em comunicado, Ebrahim Raisi afirmou que o ataque foi “uma ação militar decisiva”. Apesar do bombardeio, Israel disse que o Domo de Ferro, seu sistema de defesa aéreo, interceptou 99% dos drones no ataque feito pelo Irã .

O presidente do Irã deixou ainda um recado a Israel e apoiadores, dizendo que caso “mostrem um comportamento imprudente, receberão uma resposta muito mais decisiva e violenta”.

Raisi diz ainda que o ataque foi uma forma de “castigar o agressor [Israel] e gerar estabilidade na região”.

O Irã “considera a paz e a estabilidade na região como algo necessário para a sua segurança nacional” e “não poupa esforços para restaurá-la”, afirmou o presidente iraniano

“Está totalmente claro para qualquer observador justo que as ações do regime sionista são de uma entidade ocupante, terrorista e racista, que considera que não está vinculada a deveres ou normas legais ou morais”, disse Raisi.





Resposta de Israel

À Iran International, uma emissora iraniana, um porta-voz das Forças Armadas de Israel declarou que o país responderá "com ação, não com palavras". Mais cedo, o contra-almirante e porta-voz do Exército, Daniel Hagari, disse ao The Guardian que estão "prontos para fazer o que for necessário pela defesa de Israel".



"Temos planos, a situação está em curso", disse Hagari.

De acordo com um funcionário de alto escalão da administração do premiê Benjamin Netanyahu, Israel decidiu reagir, só não definiu a forma, segundo a CNN.

A fonte acrescentou que ainda não sabe se a reação de Israel será muito violenta ou algo mais moderado. As opções serão avaliadas durante a reunião do gabinete de guerra convocada para a tarde deste domingo.

