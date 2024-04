Reprodução/X/@Israel Israel intercepta drones lançados pelo Irã

Israel informou, neste sábado (13), que o Domo de Ferro , seu sistema de defesa aérero, interceptou alguns drones no ataque feito pelo Irã . Através das redes sociais, o governo israelense exibiu um vídeo das interceptações. Veja ao final da matéria.

Nas principais cidades do país, Israel também disparou sirenes e pediu para que a população fique concentrada em lugares seguros. "Não importa de onde a ameaça seja lançada, quando soar um alarme, você deve entrar no abrigo e esperar lá por pelo menos dez minutos. Atualizaremos em tempo real se você precisar permanecer lá por um período mais longo", disse o governo, em comunicado.

"Você pode ouvir explosões de interceptações ou destroços caindo. Como há uma variedade de ameaças, os alertas podem ser emitidos em áreas amplas. Recomendo que você evite espalhar rumores e relatórios não verificados", continuou.





De acordo com os Estados Unidos, histórico aliado de Israel, a expectativa é que o Irã lance entre 400 e 500 drones de diversos lugares nas próximas horas. Preocuopados, quatro países fecharam seus respectivos espaços aéreos.

A ofensiva iraniana seria um contragolpe ao bombardeio israelense contra seu consulado na Síria - na ocasião, dois líderes do Irã morreram. Além disso, o Irã acusa Israel de promover um massacre contra a população palestina nos ataques a Gaza.

🔴 Watch: Israeli defense systems intercept Iranian missiles over the Temple Mount pic.twitter.com/oEebzijEGI — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) April 13, 2024





