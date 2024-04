U.S. Government Premiê de Israel, Benjamin Netanyahu

O governo de Israel teria decidido responder ao ataque iraniano , mas a extensão da reação ainda não foi decidida, informou um funcionário de alto escalão da administração do premiê Benjamin Netanyahu à CNN neste domingo (14).

A mesma fonte acrescentou que Israel ainda não decidiu se desencadeará uma reação muito violenta ou se fará algo mais comedido. As diferentes opções deverão ser discutidas em detalhe durante a reunião do gabinete de guerra convocada para esta tarde.

À Iran International, uma emissora iraniana, um porta-voz das Forças Armadas de Israel declarou que o país responderá "com ação, não com palavras". Mais cedo, o contra-almirante e porta-voz do Exército, Daniel Hagari, disse ao The Guardian que estão "prontos para fazer o que for necessário pela defesa de Israel".

"Temos planos, a situação está em curso", disse Hagari.





O ataque

O Irã cumpriu a promessa de atacar Israel e iniciou o combate com drones , segundo as Forças de Defesa de Israel (IDF). Segundo agências de notícias, os drones foram vistos cruzando o céu do Iraque. Estima-se que pelo menos 200 drones foram disparados, e devem demorar minutos e horas para chegar em território israelense.

O ataque do Irã é em retaliação ao bombardeio israelense à embaixada iraniana em Damasco, na Síria, no dia 1º de abril, quando oito pessoas foram mortas, inclusive três integrantes da Guarda Revolucionária do Irã.

No dia 13 de abril, o Irã apreendeu um navio português ligado a Israel . Horas depois, realizou o ataque com drones contra a país israelense.

