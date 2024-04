UN Mission of Norway/Pontus Höök - 19.09.2023 Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , declarou que o ataque do Irã contra Israel, no sábado (13), é "descarado" e afirmou que irá reunir os líderes do G7 para coordenar uma resposta "diplomática e unida".

Biden disse ainda que direcionou aeronaves e embarcações de defesa contra mísseis balísticos para proteger Israel antes mesmo do ataque.

"Graças a esses destacamentos e à extraordinária habilidade dos nossos militares, ajudamos Israel a derrubar quase todos os drones e mísseis que estavam a caminho", afirmou.

O presidente dos EUA revelou também que irá convocar os líderes do G7 para uma reunião neste domingo (14). O grupo irá se reunir por videoconferência neste domingo à tarde "para discutir o ataque iraniano contra Israel", segundo o governo italiano.

"Embora não tenhamos visto ataques às nossas forças ou instalações hoje, permaneceremos vigilantes a todas as ameaças e não hesitaremos em tomar todas as medidas necessárias para proteger o nosso povo", disse o líder norte-americano.

Biden conversou com o premiê de Israel, Benjamin Netanyahu após o ataque do Irã.





O ataque

O Irã está cumprindo a promessa de atacar Israel e iniciou o combate com drones, segundo as Forças de Defesa de Israel (IDF) . Segundo agências de notícias, os drones foram vistos cruzando o céu do Iraque. Estima-se que pelo menos 20 drones foram disparados, e devem demorar minutos e horas para chegar em território israelense.

O ataque do Irã é em retaliação ao bombardeio israelense à embaixada iraniana em Damasco, na Síria, no dia 1º de abril, quando oito pessoas foram mortas, inclusive três integrantes da Guarda Revolucionária do Irã.

No dia 13 de abril, o Irã apreendeu um navio português ligado a Israel . Horas depois, realizou o ataque com drones contra a país israelense.

