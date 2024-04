Reprodução: Flipar Joe Biden disse que EUA vão apoiar Israel

O governo dos Estados Unidos se manifestou sobre o ataque do Irã contra Israel, realizado neste sábado (13) . Em comunicado oficial, o presidente Joe Biden manifestou o apoio "inabalável" do país norte-americano ao governo israelense. Segundo a nota oficial da Casa Branca, os EUA vão ajudar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a se defender.

"O Irã iniciou um ataque aéreo contra Israel. O presidente Biden é regularmente atualizado sobre a situação pela sua equipa de segurança nacional e reunir-se-á com eles esta tarde na Casa Branca. A sua equipe está em constante comunicação com autoridades israelitas, bem como com outros parceiros e aliados", disse a Casa Branca.

"É provável que este ataque se desenvolva ao longo de algumas horas. O presidente Biden foi claro: o nosso apoio à segurança de Israel é inabalável. Os Estados Unidos estarão ao lado do povo de Israel e apoiarão a sua defesa contra estas ameaças do Irão", finaliza o texto.

Em entrevista à ABC News, um importante funcionário do governo dos EUA afirmou que a Casa Branca acredita que entre 400 e 500 drones serão lançados em Israel a partir do Iraque, da Síria, do sul do Líbano e dos Houthis - a maior parte, porém, será lançada do Irã.





O ataque

O Irã está cumprindo a promessa de atacar Israel e iniciou o combate com drones, segundo as Forças de Defesa de Israel (IDF). Segundo agências de notícias, os drones foram vistos cruzando o céu do Iraque. Estima-se que pelo menos 20 drones foram disparados, e devem demorar minutos e horas para chegar em território israelense.

O ataque do Irã é em retaliação ao bombardeio israelense à embaixada iraniana em Damasco, na Síria, quando sete pessoas foram mortas, inclusive três integrantes da Guarda Revolucionária do Irã.

