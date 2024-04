Amos Ben Gershom - 22.08.2023 Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e ministro da Defesa, Yoav Galant

A escalada no conflito no Oriente Médio vem gerando preocupação entre os líderes da região. Neste sábado (13), ao menos quatro países fecharam seus respectivos espaços aéreos após os ataques do Irã contra Israel .

Até às 20h30 (de Brasília), Israel, Jordânia, Iraque e Líbano fecharam o espaço aéreo. A ofensiva iraniana seria um contragolpe ao bombardeio israelense contra seu consulado na Síria - na ocasião, dois líderes do Irã morreram.

O novo capítulo na guerra do Oriente Médio também gera preocupação em potências da Europa. O Reino Unido, por exemplo, chamou os bombardeios do Irã de "irresponsáveis" . O posicionamento foi acompanhado de França e Espanha.





Já os Estados Unidos, histórico aliado de Israel, afirmou que estará ao lado do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Segundo o governo norte-americano, a expectativa é que Irã lance entre 400 e 500 drones.

Em estado de alerta, Israel decretou suspensão de aulas e adotou uma série de medidas para proteger sua população. Publicamente, Netanyahu afirma que o país está preparado para novos ataques.

