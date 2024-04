Reprodução/X/@ABaerbock Annalena Baerbock é ministra das Relações Exteriores da Alemanha

A Alemanha foi mais um país da Europa a se manifestar contra o ataque feito pelo Irã contra Israel . Neste domingo (14), a ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock , acusou o governo iraniano de colocar "conscientemente" o Oriente Médio "à beira do precipício".

Em entrevista coletiva concedida na cidade de Frankfurt, a ministra disse que o Irã "quase mergulhou uma região inteira no caos" ao lançar centenas de drones em direção a Israel.

"Só podemos apelar a todos, e ao Irã em particular, para que não continue por este caminho", declarou Baerbock, que ainda manifestou sua solidariedade ao povo israelense.





Anteriormente, o Reino Unido já havia chamado o governo do Irã de "irresponsável" após o ataque . França e Espanha também repudiaram a investida iraniana. Já os Estados Unidos, aliados de Israel, participou da defesa dos ataques.

O ataque do Irã é em retaliação ao bombardeio israelense à embaixada iraniana em Damasco, na Síria, quando sete pessoas foram mortas, inclusive três integrantes da Guarda Revolucionária do Irã.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp