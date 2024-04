Reprodução: X Javier Milei e Fátima Floreza

O presidente da Argentina, Javier Milei , anunciou na sexta-feira (12), através das redes sociais, que terminou o relacionamento com a atriz Fátima Floreza.

Segundo Milei, "seria difícil continuar com o relacionamento por conta dos compromissos profissionais de ambos". O presidente argentino disse ainda que Fátima tem recebido propostas para trabalhar nos Estados Unidos e na Europa.

"Isso, somado à complexa tarefa que hoje enfrento e que os argentinos me confiaram, nos levou a viver separados, impossibilitando o relacionamento que gostaríamos de ter, apesar do quanto nos amamos", escreveu.

"Por isso decidimos encerrar nosso relacionamento e manter um vínculo de amizade dado o que sentimos um pelo outro e o quanto nos amamos, nos respeitamos e nos admiramos", completou o líder da Argentina.

O relacionamento de Milei e Fátima se tornou público em agosto de 2023. Na época a atriz já havia falando que não se intrometeria na vida política do namorado e que estaria focada em sua carreira.

