Reprodução: Redes Sociais Governador Helder Barbalho e a família

O governador do Pará, Helder Barbalho, utilizou o seu perfil no Instagram, na noite desta sexta-feira (14/04), para declarar apoio à Alane, participante do Big Brother Brasil , que enfrenta o último paredão desta edição antes da final do programa. O político pediu votos a favor da paraense.

Alane disputa o paredão com Matteus Amaral e Isabelle Nogueira. Ao lado da esposa Daniela, e da filha Heva, Helder disse que quer o “Pará na final do BBB”.

"Depois de oito paredões resistindo bravamente, chegou a hora da gente se mobilizar. Eu quero fazer um chamamento a todos do Pará pra que a gente possa ajudar a nossa Alane a vencer e a chegar na grande final", diz o governador em vídeo publicado no Instagram.

Na legenda do post, Helder diz: Aqui em casa, somos #teamalane no @bbb . Bora ajudar a nossa paraense na casa mais vigiada do Brasil. Conta com a gente, @alane . Eu, meu amor @danibarbalho e a minha bombom @hevabarbalho estamos na torcida".







Alane, Matteus ou Isabelle será eliminado (a) no domingo (14). A grande final será disputada com Davi, que acontece na terça-feira (16).

