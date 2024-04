Reprodução/X/Elon Musk Javier Milei, o presidente da Argentina, e o empresário Elon Musk, dono do X, se reuniram no Texas, EUA

O presidente da Argentina , Javier Milei , se encontrou com o empresário Elon Musk nesta sexta-feira (12), no Texas, nos Estados Unidos. A reunião aconteceu na sede da Tesla , uma das empresas comandadas pelo bilionário - ele também é dono da rede social X, o antigo Twitter.

De acordo com o governo argentino, durante o encontro, Milei e Musk conversaram sobre a importância do desenvolvimento tecnológico para o mundo. Além disso, ambos concordaram em promover, em breve, um grande evento na Argentina para discutir as ideias de liberdade.

Um outro ponto, porém, foi abordado na conversa entre o presidente da Argentina e o empresário. Segundo a assessoria do mandatário argentino, Milei ofereceu apoio a Musk em meio ao embate do bilionário com Alexandre de Moraes e outros ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) do Brasil.

Até o momento, o govero da Argentina ainda não explicou como seria este apoio. Recentemente, porém, a chanceler de Milei, Diana Mondino, escreveu no X que o país sempre manteria suas embaixadas abertas para "dar refúgio a todos que são perseguidos por compartilhar valores de liberdade".

Esta foi a primeira reunião entre Milei e Musk. Nas redes sociais, o mandatário argentino repostou uma foto do encontro com a mensagem "o melhor presidente do mundo com o melhor empresário do mundo".





Embate com o STF

No último sábado (6), Musk iniciou uma série de postagens criticando o STF e o ministro Alexandre de Moraes. Ele usou o espaço para comentários do perfil do próprio Moraes no X para atacá-lo. Em uma mensagem de 11 de janeiro, postada por Moraes para parabenizar o ministro aposentado do STF Ricardo Lewandowski por assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Musk questionou: “Por que você exige tanta censura no Brasil?”.

Em outra postagem, ainda no sábado, Musk prometeu “levantar” [desobedecer] todas as restrições judiciais, alegando que Moraes ameaçou prender funcionários do X no Brasil. No domingo (7), Musk acusou Moraes de trair “descarada e repetidamente a Constituição e o povo brasileiro”.

Sustentando que as exigências de Moraes violam a própria legislação brasileira, Musk defendeu que o ministro renuncie ou seja destituído do cargo. Pouco depois, recomendou aos internautas brasileiros usar uma rede privada virtual (VPN, do inglês Virtual Private Network) para acessar todos os recursos da plataforma bloqueados no Brasil.

No próprio domingo, o ministro Alexandre de Moraes determinou a inclusão do empresário entre os investigados do chamado Inquérito das Milícias Digitais (4.874), que apura a atuação criminosa de grupos suspeitos de disseminar notícias falsas em redes sociais para influenciar processos político.

Desde então, Musk disparou outras mensagens ofensivas contra Moraes, que também retrucou. Alguns ministros, como Gilmar Mendes e Luís Barroso, saíram em defesa do companheiro de Corte.

