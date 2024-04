Reprodução: Redes Sociais Homem ataca pessoas em shopping de Sydney

Seis pessoas foram mortas a facada neste sábado (13), em um ataque no shopping center comercial em Sydney, disse a polícia australiana. Ainda, oito ficaram feridos e estão em acompanhamento no hospital.

Segundo a polícia local, o agressor agiu sozinho e foi morto a tiros por uma agente. O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, chamou a oficial que matou o criminoso de heroína, dizendo "sem dúvida que ela salvou vidas através de sua ação".

O premiê também se solidarizou com as famílias das vítimas e declarou que "as cenas terríveis em Bondi Junction estão além das palavras e da compreensão".

"Esse foi um ato horrível de violência, visando indiscriminadamente pessoas inocentes que faziam compras em um sábado comum", disse Albanese.

De acordo com o porta-voz da polícia do Estado de Nova Gales do Sul, Anthony Cooke, oito pessoas seguem no hospital, entre elas, há um bebê de nove meses. Cinco das seis vítimas morreram dentro do centro comercial Westfield Bondi Junction. A sexta vítima chegou a ser socorrida, mas faleceu no hospital.

Cooke afirmou que o incidente é "muito complexo". "As investigações são recentes e continuamos tentando identificar o culpado", afirmou.

O Westfield Bondi Junction estava cheio no momento do ataque. Veja:

#BREAKING Bondi Attack of Australia: Documentation of inside the Sydney shopping centre. Published by the 9 News. pic.twitter.com/Xvxa4onidt — The Outpost (@outpostosint) April 13, 2024

"Foi assustador, as pessoas gritavam", disse Pranjul Bokaria à AFP, ela fazia compras no Westfield Bondi Junction no momento do ataque. Para se assegurar, Bokaria disse ter se escondido na sala de descanso de uma loja. "Estou viva e aliviada", declarou.

