Reprodução/X/@112canarias Homem de 53 anos morreu nas Ilhas Canárias

Um homem morreu ao cair no mar enquanto tirava fotos em Tenerife , no arquipélago das Ilhas Canárias, na Espanha , nesta quarta-feira (10). O turista era da República Tcheca e tinha 53 anos.

Segundo o Serviço de Emergência do governo das Canárias, o homem foi retirado do mar por socorristas em um helicóptero. O turista, entretanto, sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

De acordo com o jornal local "El Día", o homem estava fotografando ondas gigantes formadas após uma tempestade que provocou estragos no município de Puerto de La Cruz.



Abaixo, veja imagens do restage ao turista em Tenerife:

Fallece un varón de 53 años al caer al mar en la costa de Puerto de la Cruz en #Tenerife



➡️ Se precipitó mientras hacia fotos de la zona



➡️ El afectado fue rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria por el helicóptero del #GES https://t.co/wECfU8Sfc1 pic.twitter.com/7QzbL3wPLT — 1-1-2 Canarias (@112canarias) April 10, 2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp