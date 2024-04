Divulgação/ONU Abrigo da UNRWA na Faixa de Gaza

ROMA, 12 ABR (ANSA) - O grupo fundamentalista islâmico Hamas não pretende continuar nas negociações para um acordo relativo a uma possível trégua na Faixa de Gaza.

A informação foi publicada pelo jornal libanês Al-Akhbar, considerado próximo ao movimento xiita Hezbollah, aliado do Hamas.

"A liderança do Hamas informou os mediadores que não está interessada em novas discussões sobre o acordo enquanto não houver progressos nos seus pedidos pelo fim da guerra e a retirada do exército da Faixa de Gaza", disse uma fonte ligada ao grupo palestino.

A organização fundamentalista exige um cessar-fogo definitivo e a completa retirada das tropas de Israel, que, por sua vez, cobra primeiro a libertação imediata de todos os reféns sequestrados em 7 de outubro.

Os atentados de seis meses atrás deixaram 1,2 mil mortos, enquanto os ataques israelenses em Gaza já custaram as vidas de mais de 33,6 mil pessoas.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.