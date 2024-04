Divulgação/IDF Exército de Israel

Israel lançou neste domingo (7) novos ataques aéreos no Líbano, a fim de atingir infraestruturas do Hezbollah . Segundo o país, os ataques são resposta a uma ação do grupo armado que derrubou um drone israelense.



Em comunicado oficial, o exército de Israel disse que caças atingiram um complexo militar e três outros locais de infraestrutura do Hezbollah na cidade de Baalbek, no leste do Líbano.

O exército também afirmou que o ataque foi resposta à derrubada de um drone Hermes 900, de fabricação israelense, pelo Hezbollah dentro do espaço aéreo libanês.

Israel e Hezbollah têm trocado ataques na fronteira sul do Líbano desde o início da guerra entre Israel e Hamas, que completa seis meses neste domingo . Segundo a Reuters, 270 combatentes do grupo armado e cerca de 50 civis já foram mortos pelas forças israelenses.

Tanto no sul do Líbano quanto no norte de Israel, as populações foram deslocadas, o que afetou cerca de 90 mil pessoas de cada lado.



Enquanto uma solução diplomática para o conflito é buscada internacionalmente, o Hezbollah já afirmou que não interromperia o fogo antes que um cessar-fogo fosse implementado na Faixa de Gaza.

