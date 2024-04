Reprodução/AFP Ismail Haniyeh é líder do Hamas

Um ataque aéreo de Israel matou três filhos e três netos de Ismail Haniyeh , um dos líderes do Hamas . O bombardeio israelense ocorreu no norte da Faixa de Gaza e foi confirmado pelo grupo terrorista palestino, nesta quarta-feira (10).

De acordo com Haniyeh, que mora no Catar, seus familiares foram mortos enquanto visitivam parentes no término do feriado muçulmano Eid al-Fitr, que marca o fim do jejum do Ramadã.

Em entrevista à emissora Al Jazeera, o líder do Hamas detonou o governo de Israel. “O inimigo criminoso é movido pelo espírito de vingança e assassinato e não valoriza quaisquer padrões ou leis”, disse.

Na conversa feita através ligação telefônica, Haniyeh ainda afirmou que as mortes não pressionariam o Hamas a suavizar as suas posições quanto ao conflito em Gaza, que completou seis meses neste domingo (7).

“O inimigo acredita que, ao atingir as famílias dos líderes, irá pressioná-los a desistir das exigências do nosso povo", disse o líder. “Qualquer um que acredite que atacar os meus filhos irá pressionar o Hamas a mudar a sua posição está delirando", finalizou.

