Amica chips/Instagram Comercial chocou grupos católicos no país italiano

Italianos ficaram revoltados com um comercial feito pela marca de batatas fritas Amica Chips. Na ocasião, o anúncia mostra freiras dentro de um convento e todas felizes ao descobrirem que a hóstia da comunhão, na realidade é uma batata frita da Amica.



Enquanto as freiras riem, uma figura que remetia a Madre Superiora observa o acontecimento. No final, todas descobrem que foi ela a responsável por ter substituído as hóstias por batatas fritas no sacrário, local onde o "corpo e sangue de cristo", para esses fiéis, ficam guardados. Por conta disso, a organização católica italiana considerou o anúncio uma "blasfemia" e exige a retirada do ar.





Giovanni Baggio, líder da AIART (grupo católico que monitora rádio e televisão na Itália) classificou o episódio como blasfêmico. Em nota, Baggio disse que o comercial é "ultrajante" e "ofende a sensibilidade de milhões de católicos ao banalizar a comparação entre a batata frita e o corpo e sangue de cristo".



O jornal católico Avvenire também classificou o episódio como infeliz e, através de um editorial, criticou a propaganda: "Cristo foi reduzido a uma batata frita. Rebaixado e vilipendiado como há 2.000 anos atrás", diz um trecho.

A IAP (Autoridade Italiana de Padrões de Publicidade) determinou que o anúncio fosse retirado do ar em meio às críticas. A Amica Chips terá sete dias para recorrer a decisão, contudo, o comercial poderá continuar ao ar neste período. A decisão não vale para publicações na internet.

