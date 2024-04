Methodist Health System - 10/04/2024 Mãe dá a luz a uma menina no dia do eclipse e batiza a bebê com o nome de Sol

Uma família do Texas, nos Estados Unidos, recebeu a segunda filha durante o eclipse total solar que aconteceu no último dia 8 de abril. Com o parto previsto para 14 de abril, os Alvarez receberam a bebê duas semanas antes.

Por conta do momento peculiar e da coincidência, Alicia, a mãe da menina, decidiu homenagear o fenômeno astrológico e batizou sua filha de Sol Celeste Alvarez.

Assim que o trabalho de parto começou, o marido de Alicia, Carlos, se apressou em direção ao Centro Médico Metodista Mansfield, driblando o trânsito abarrotado por conta das pessoas que paravam para ver o eclipse.

"Não sabia que isso aconteceria tão perto do eclipse. Já estávamos com nossos óculos e nos preparando para assistir em outro lugar, mas estávamos prontos para a chegada da bebê", disse Alicia após a chegada da segunda filha.

A criança nasceu às 13h04, poucos minutos antes de o Sol ser totalmente eclipsado pela Lua. O nome combina com o da sua irmã mais velha, que se chama Luna (Lua em português), por conta da ascendência hispânica da família estadunidense.

"Adorei como o Sol e a Lua soavam juntos. Eu pensei que era um nome perfeito e então tê-la durante o eclipse obviamente não foi planejado", disse a mãe da recém-nascida em uma entrevista.

