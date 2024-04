Reprodução: Flickr Boeing 777-200 da Taag

Um avião da companhia angolana Taag supostamente furou a fila de decolagem novamente no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). A aeronave era um Boeing 777, que realizou um voo no sábado (6) de aproximadamente de sete horas até a Angola.

Em uma conversa por áudio entre a torre de controle do aeroporto de Guarulhos e um avião Airbus A320 da LATAM, foi avisado que a aeronave com destino a Angola estava saindo na frente para decolagem. A torre se desculpou com o outro veículo.

Veja a conversa do avião da LATAM com a Torre de Controle:

Piloto: O Angola está ingressando na pista na nossa frente.

Controladora: Infelizmente, acho que ele passou à sua frente. A sequência era o senhor, ok?

Piloto: Tudo bem, a gente aguarda.

Controladora: Peço desculpas.

Piloto: Tudo bem.





O Portal iG procurou a empresa Taag, mas não obteve resposta até o momento de publicação desta matéria.

Caso anterior

No ano de 2021, um voo também do modelo Boeing 777 e da companhia aérea angolana, Taag, gerou incômodo entre os pilotos ao entrar na pista de decolagem no momento errado.

O caso gerou discussão através do rádio em que os pilotos se comunicam. A conversa precisou ser interrompida pela torre de controle do aeroporto.

Na discussão, o piloto de um avião da Gol (voo 1520) comunicou a Torre que a aeronave da Angola estava sendo irresponsável por passar a frente dele na fila de decolagem.

O veículo angolano respondeu, dizendo que o avião da Gol não estava no local correto da fila quando foram instruídos. A controladoria precisou interromper e dizer que a comunicação deveria ser feita somente com ela.

A controladoria comunicou o voo Angola 748 que ele estava equivocado e o piloto respondeu que, mais cedo, a Torre havia o avisado para ser o próximo a decolar atrás de um outro avião da Gol. No entanto, o comando do aeroporto constatou que a aeronave angolana entendeu o sequencialmente errado e pediu desculpas.

O planejamento da ordem de voo é feito por segurança, dado que, se um avião de pequeno porte estiver atrás de um A380, por exemplo, vulgo a maior aeronave do mundo, ele poderá ser arrastado quando o avião ligar os motores.

